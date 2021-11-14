Сборная России по самбо выиграла общий зачет чемпионата мира

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Российская сборная по самбо стала первой в общекомандном зачете по итогам чемпионата мира, прошедшего в Ташкенте.

Российские спортсмены, которые из-за санкций, наложенных на российский спорт Спортивным арбитражным судом, выступали под статусом команды Всероссийской федерации самбо, завоевали 18 медалей: восемь золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые. Второе место в общекомандном зачете досталось Узбекистану (11 медалей), третье – Белоруссии (8 медалей).

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков выразил удовлетворение тем, как прошел чемпионат.

"Отлично прошел турнир, спортсмены показали высокий уровень мастерства, уверен, зрители остались довольны. Решение о допуске болельщиков было принято перед самым стартом Чемпионата мира, и поклонники единоборств, которые пришли на трибуны, добавили эмоций".

"Благодаря принятым мерам безопасности, вспышек коронавируса среди самбистов, не зафиксировано. Благодарю власти Узбекистана за отличную организацию турнира, спортсменов и болельщиков, а также нашего генерального партнера компанию "Роснефть", - сказал Шестаков журналистам после окончания турнира.

Чемпионат мира-2021 по самбо прошел с 11 по 14 ноября.