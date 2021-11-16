Сборная Англии забила 10 мячей в ворота Сан-Марино и пробилась на ЧМ-2022

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Англии со счетом 10:0 нанесли поражение команде Сан-Марино в гостевом матче заключительного тура квалификационного отбора на чемпионат мира-2022 в группе I.

Главным героем встречи стал Гарри Кейн, забивший четыре гола, все – в первом тайме: на 27-й, 31-й, 39-й (с пенальти), 42-й минутах.

Сборная Англии набрала 26 очков, заняла первое место в группе и завоевала путевку на ЧМ. До последнего тура претендовавшая на первую строчку Польша уступила дома Венгрии со счетом 1:2, набрала 20 очков и стала второй; она сыграет в стыковых матчах за путевку на ЧМ.