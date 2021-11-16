Минспорта с пониманием отнесется к решению Карпина о карьере в сборной

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В министерстве спорта с уважением воспримут решение главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, который накануне намекнул на свой уход с поста, заявил журналистам министр спорта Олег Матыцин.

"Каждый человек имеет право сделать заявление, выразить свои планы на будущее, поэтому с уважением отношусь к любому мнению. Я считаю, что им и его тренерским штабом проделана большая работа, всегда очень сложно создавать атмосферу единения в команде, понимая между тренером и спортсменами... любое новое назначение требует времени для формирования психологического климата в команде", - сказал Матыцин.

"Минспорта всегда с поддержкой и пониманием относится к позиции тренера и тренерского штаба", - добавил он.

Накануне Карпин назвал реальной перспективу того, что уйдет из национальной команды еще до мартовских стыковых матчей.

На вопрос, заданный ему в эфире канала "Коммент.Шоу" в YouTube, о том, верит ли он, что будет работать в сборной на стыковых матчах отбора на ЧМ-2022, Карпин ответил: "Не знаю. Думаю".

"Предположить (уход из сборной) могу", - сказал также он, уточнив, что на обдумывание может уйти неделя.

"Мне надо отдохнуть, спокойно проанализировать", - добавил Карпин.

14 ноября сборная России в Сплите уступила Хорватии со счетом 0:1 в матче заключительного тура в отборочной группе Н в рамках квалификации на ЧМ-2022. В результате Хорватия финишировала на первом месте и получила прямую путевку на ЧМ, россияне стали вторыми, им предстоит участие в стыковых матчах.

Стыковые матчи пройдут в марте.

Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года, сменив Станислава Черчесова.