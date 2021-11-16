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Медведев выиграл второй матч на Итоговом турнире ATP, победив Зверева

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев нанес поражение представителю Германии Александру Звереву в матче второго тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Результат встречи в Турине – 6:3, 6:7 (3:7). 7:6 (8:6) в пользу россиянина, продолжительность матча составила 2 часа 35 минут.

Зверев в рейтинге ATP занимает третье место.

Таким образом, Медведев выиграл второй матч в своей группе. Ранее он одолел поляка Хуберта Гурчака (№9 в рейтинге).

Следующим соперником россиянина будет итальянец Маттео Берреттини (7).

теннис

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