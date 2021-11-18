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Безголевая серия Овечкина в НХЛ достигла трех матчей

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Капитан "Вашингтона" российский нападающий Александр Овечкин продлил до трех матчах серию без голов в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

В ночь на четверг по московскому времени "Вашингтон" со счетом 2:0 одержал победу над клубом "Лос-Анджелес Кингз" в гостях, оба гола провел Гарнет Хэтэуэй.

В последний к настоящему моменту раз Овечкин отметился голом 13 ноября в гостевом матче против "Коламбуса". Тогда "Вашингтон" выиграл со счетом 4:3, а россиянин благодаря своему точному броску вышел на чистое четвертое место в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов НХЛ – 742 гола.

После той игры "Вашингтон" играл с "Питтсбургом" (6:1), "Анахаймом" (2:3, победитель определился в овертайме) и, наконец, с "Лос-Анджелесом" (2:0).

хоккей Александр Овечкин

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