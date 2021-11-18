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Футболист "Спартака" Зобнин попросил уменьшить ему зарплату

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Роман Зобнин обратился к руководству ФК с просьбой сократить ему заработную плату, пишет в своем телеграм-канале журналист Илья Казаков.

"С предлогом, что получает незаслуженно много", - написал Казаков, уточнив, что в настоящий момент футболист зарабатывает примерно 2 млн евро в год.

27-летний Зобнин играет в "Спартаке" с 2016 года, спустя год стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

На прошедшим этим летом Евро-2020 в матче против Дании допустил фатальную ошибку: сделал пас сопернику, что привело к голу в ворота сборной России, встреча в итоге была проиграна. После той игры олимпийская чемпионка в составе сборной России по гандболу Владлена Бобровникова призналась, что шокирована размерами зарплат отечественных футболистов и прежде всего – Зобнина.

Что касается "Спартака", команда в настоящее время занимает в чемпионате России девятое место.

футбол Роман Зобнин

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