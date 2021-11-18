Экс-футболист "Крыльев Советов" Ковба умер в возрасте 42 лет из-за коронавируса

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Скончался бывший защитник самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Денис Ковба, игравший за команду в период с 2000 по 2009 год, сообщает пресс-служба ФК.

"На 43-м году жизни ушел из жизни легендарный игрок "Крыльев Советов", заслуженный ветеран клуба Денис Ковба", - говорится в сообщении.

"Футбольный клуб "Крылья Советов" приносит глубокие соболезнования родным и близким Дениса Ковбы. Мы скорбим вместе с вами…", - отмечается в сообщении.

11 ноября бывшая супруга футболиста Надежда Ковба сообщала, что он находится в реанимации с коронавирусной инфекцией в крайне тяжелом состоянии.

Ковба провел за "Крылья Советов" 260 матчей и забил восемь мячей, стал бронзовым призером чемпионата России. Завершил игровую карьеру в 2012 году. Защищал цвета сборной Белоруссии, в 2018-2019 гг. был тренером в команде "Витебск".