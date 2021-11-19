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Установивший личный рекорд Капризов признан лучшим игроком дня в НХЛ

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига (НХЛ) признала российского нападающего "Миннесоты" Кирилла Капризова первой звездой очередного игрового дня, сообщается на сайте турнира.

В прошедшем в ночь на пятницу матче против "Далласа" россиянин установил личный рекорд в НХЛ: он отметился голом и тремя результативными передачами, набрав, соответственно 4 (1+3 по системе "гол+пас") очка результативности. Это помогло "Миннесоте" одержать крупную победу со счетом 7:2.

Четыре очка за матч - это рекорд Капризова в НХЛ.

Второй звездой дня признан форвард "Калгари" Джонни Годро, на счету которого два гола и одна результативная передача в игре против "Баффало" (5:0).

В тройку лучших игроков дня вошел также вратарь "Флориды" Спенсер Найт, отразивший 45 бросков в матче против "Нью Джерси" (4:1).

24-летний Капризов проводит в НХЛ второй сезон. В нынешнем сезоне он набрал 15 (4+11) очков.

хоккей НХЛ

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