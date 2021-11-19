СКА уступил "Сибири" в матче КХЛ, ЦСКА обыграл минское "Динамо"

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА в пятницу на своем льду потерпели поражение от соперников из новосибирской "Сибири" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась поражением хозяев - 1:2 (1:0, 0:0, 0:2).

В составе "Сибири" голами отметились Илья Морозов (53-я минута) и Ник Шор (58). У проигравших отличился Андрей Кузьменко (8).

Петербургская команда терпит поражение пятый матч подряд. Последний раз победу СКА одерживала 29 октября в противостоянии с московским "Динамо" (3:2).

В параллельной встрече игрового дня столичный ЦСКА одержал победу над минским "Динамо". Поединок прошел в Минске и завершился со счетом 3:6 (1:2, 0:1, 2:3) в пользу москвичей.

В составе ЦСКА шайбы забросили Сергей Андронов (8), Максим Соркин (15), Александр Попов (41) и Юаким Нордстрем (58), а Михаил Григоренко отличился дублем (39 и 53). "Динамо" ответило голами Ильи Шинкевича (19), Павла Варфоломеева (49) и Мальте Стремвалля (52).

По итогам поединков ЦСКА поднялся на второе место среди команд Западной конференции КХЛ, заработав 40 очков, СКА идет третьим (39 очков), минское "Динамо" - седьмым (33 очка). "Сибирь" заняла шестое месте, имея в активе 32 очка.