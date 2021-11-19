"Авангард" одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв "Металлург"

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты магнитогорского" Металлурга" в пятницу потерпели поражение от соперников из омского "Авангарда" в выездном матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила в Балашихе, где омская команда временно проводит свои игры и завершилась победой хозяев со счетом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).

В составе победителей шайбы забили Николай Прохоркин (18-я минута), Корбэн Найт (39), Оливер Каски (50) и Павел Дедунов (60). "Металлург" ответил голами Никиты Коростелева (7) и Андрея Чибисова (35).

"Авангард" побеждает четвертый раз подряд и остается на пятом месте среди команд Восточной конференции КХЛ, заработав 37 очков за 30 матчей. "Металлург" же сохраняет лидерство в конференции, имея в активе 49 очков за 30 игр.

В параллельном матче игрового дня "ХК Сочи" на своем льду потерпел поражение от ярославского "Локомотива" - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1).

Ранее в пятницу челябинский "Трактор" не смог продлить пятиматчевую победную серию, уступив в домашнем матче "Нефтихимику" - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).

В Нижнем Новгороде местное "Торпедо" одержало победу над владивостокским "Адмиралом" - 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).

Екатеринбургский "Автомобилист" на своем льду прервал серию из четырех поражений, обыграв хабаровский "Амур" - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).