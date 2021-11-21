Хэмилтон выиграл Гран-при Катара "Формулы-1"

Российский гонщик Мазепин стал 18-м, последним из финишировавших

Льюис Хэмилтон с кубком победителя Гран-при Катара Фото: Clive Mason/Getty Images

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Катара, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Вторым финишную черту пересек нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull, третьим стал испанец Фернандо Алонсо (Alpine).

Россиянин Никита Мазепин из Haas стал 18-м – последним среди финишировавших.

Лидерство в общем зачете сохраняет Ферстаппен, на счету которого 351,5 балла. Хэмилтон отстает от него на 8 очков. Третье место занял сошедший с гонки в Катаре финн Валттери Боттас (Mercedes), у которого 203 очка.

Мазепин в общем зачете не набрал ни одного очка – равно как и его партнер по Haas Мик Шумахер и польский гонщик Alfa Romeo Роберт Кубица.

Катар впервые принял этап "Королевских гонок".

Следующий этап в рамках чемпионата "Формулы-1" в нынешнем сезоне пройдет в Саудовской Аравии. Гоночный уикенд здесь запланирован на 3-5 октября.