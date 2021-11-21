СКА установил клубный антирекорд в КХЛ, проиграв ЦСКА

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты столичного ЦСКА в воскресенье одержали победу над соперниками из петербургского СКА в домашнем матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча Москве завершилась победой хозяев со счетом 3:1 (3:0, 0:0, 0:1). В составе победителей голами отметились Сергей Плотников (2-я минута), Сергей Андронов (7), Михаил Григоренко (9). СКА ответил только одной шайбой Антона Бурдасова (55).

Первая встреча команд в текущем сезоне состоялась 7 ноября и ознаменовалась тогда также победой ЦСКА (4:0).

СКА проигрывает уже шестой матч подряд, и это клубный антирекорд в КХЛ для петербургской команды. Последний раз подопечным Валерия Брагина удалось победить 29 октября в противостоянии с московским "Динамо" (3:2).

По итогам поединка ЦСКА поднимается на второе место среди клубов Западной конференции КХЛ, заработав 42 очка за 31 матч. СКА остается на четвертом месте, имея в активе 39 очков за 30 встреч.

Ранее в воскресенье "ХК Сочи" на своем льду обыграл рижское "Динамо" – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

В Нижнекамске местный "Нефтехимик" одержал победу над соперниками из ярославского "Локомотива" – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).