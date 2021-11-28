Эберг выиграла спринт на первом этапе Кубка мира по биатлону

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Шведская биатлонистка Ханна Эберг стала лучшей в спринтерской гонки на первом этапе Кубка мира, который проходит в Швеции.

Эберг прошла два огневых рубежа без промахов и завершила гонку на 7,5 километров за 19 минут 1,5 секунду.

Второй стала француженка Анаис Шевалье-Буше (0 промахов; +11,3 секунд отставания). Третье место у норвежки Марты Олсбю-Ройселанн (1; +15,4).

Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина, финишировавшая на 17-м месте (0; +1:03), Валерия Васнецова - 26-я (1; +1:24), Кристина Резцова - 33-я (2; +1:36), Лариса Куклина - 45-я (2; +1:53), Ирина Казакевич - 79-я (4; +2:30), Светлана Миронова - 94-я (3; +3:05).

Спринтерские гонки у мужчин и женщин завершают программу первого этапа Кубка мира, который проходит в шведском Эстерсунде. Второй этап также примет Эстерсунд, он состоится 2-5 декабря.