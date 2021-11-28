Шведский биатлонист Самуэльссон выиграл спринт на первом этапе КМ

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Швед Себастиан Самуэльссон победил в спринтерской гонке на стартовом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Эстерсунде (Швеция).

На двух огневых рубежах Самуэльссон отстрелял на "ноль", преодолев дистанцию 10 км за 22 минуты 33,5 секунды.

Норвежец Ветле Кристиансен завоевал "серебро" (0 промахов; +11,8 секунд отставания). Тройку призеров замкнул его коллега по сборной Йоханнес Бё (0; +12,2).

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший 10-е место. Он не допустил промахов, но отстал от Самуэльссона на 53,4 секунды.

Эдуард Латыпов стал 11-м. Он допустил один неточный выстрел, заработав таким образом штрафной круг. Отставание Латыпова составило +1:04,8 секунды.

Даниил Серохвостов - 23-й (1; +1:20,1), Саид Халили - 43-й (1; +1:49,8), Матвей Елисеев - 78-й (1; +2:51,9), Евгений Гараничев - 113-й (3; +3:55,5). Всего в гонке участвовало 117 человек.

Спринтерские гонки у мужчин и женщин завершают программу первого этапа Кубка мира. Следующий этап также примет Эстерсунд, он состоится 2-5 декабря.