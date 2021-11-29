Боксер-профессионал Егоров 10 декабря проведет первый бой за звание чемпиона мира

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Российский боксер Алексей Егоров проведет бой за звание чемпиона мира против суперчемпиона WBA в первом тяжелом весе Арсена Гуламиряна из Франции, сообщает пресс-служба промоутерской компании "Мир Бокса".

Поединок за звание чемпиона мира – первый в таком статусе для 30-летнего россиянина в его карьере – пройдет 10 декабря в Екатеринбурге. Он будет главным в рамках вечера бокса, организованного Русской медной компанией и RCC Boxing Promotions совместно с компанией "Мир Бокса".

"Соперника своего, Арсена Гуламиряна, я уже хорошо знаю, можно сказать, изучал его два с половиной года, пока был обязательным претендентом. Опыт у меня есть, навыки в боксе есть — надо выходить и делать свою работу. Надо забирать этот пояс", - приводятся слова Егорова.

Летом 2019 года Егоров завоевал пояс WBA Gold. На его счету 11 побед в 11 поединках, семь – нокаутом. Что касается 34-летнего Гуламиряна, он выиграл все 26 своих боев, в том числе 18 – нокаутом.