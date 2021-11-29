"Спартак" сыграл вничью с "Уфой", забив с пенальти в компенсированное время

Безвыигрышная серия "Спартака" в РПЛ достигла шести матчей

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" и "Уфы" не определили победителя в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча в Уфе завершилась со счетом 1:1. В составе "Уфы" точным ударом отметился Алексей Никитин (70-я минута). За "Спартак" забил Александр Соболев (90+5, пенальти).

Последние минуты матча "Спартак" проводил в неполном составе - Николай Рассказов был удален за вторую желтую карточку на 87-й минуте.

Безвыигрышная серия "Спартака" в РПЛ достигла шести матчей, в предыдущих пяти играх клуб дважды проиграл и три раза сыграл вничью. Последняя победа московской команды в чемпионате России датирована 3 октября, когда москвичи со счетом 1:0 в гостях обыграли грозненский "Ахмат". При этом с командой из столицы Чечни "Спартак" сыграет в следующем туре 4 декабря в Москве.

"Спартак" занимает десятую позицию в чемпионате, имея в активе 20 очков. "Уфа" идет на 12-й позиции, набрав 16 очков.

В следующем туре "Уфа" сыграет с московским "Динамо", встреча пройдет 5 декабря. "Спартак" днем ранее проведет матч против "Ахмата" (Грозный).