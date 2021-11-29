ЦСКА разработает систему компенсаций пострадавшим от задержаний фанатам

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА называет недопустимым факт задержания полицией болельщиков, непричастных к нарушению правил поведения на трибунах, заявляет гендиректор ФК Роман Бабаев.

"К сожалению, на эти решения правоохранительных органов клуб влиять никак не может. Конечно, мы против такого подхода. Понимаем возмущение болельщиков и пытаемся им помочь. Не только на словах, но и на деле. Клуб получил большой урок", - сказал Бабаев "Спорт-Экспрессу", комментируя массовые задержания фанатов, произошедшие в воскресенье после матча ЦСКА – "Зенит" в Москве.

"Мы прежде всего хотим извиниться перед болельщиками, которые поддерживают команду и зимой, и летом, и дома, и на выезде. Получается, что произошла такая беспрецедентная ситуация. Недопустимо, чтобы невиновные люди задерживались", - отметил гендиректор ЦСКА.

По его словам, клуб пытался "создать хотя бы минимальный комфорт для людей, которых задержали".

"Но данные действия не увенчались успехом. Сейчас оперативно разрабатываем систему компенсации пострадавшим болельщикам. Кроме того, предоставили им бесплатную юридическую консультацию. Многие уже воспользовались такой возможностью. Адвокаты, предоставленные клубом, участвуют в процессуальных мероприятиях", - подчеркнул Бабаев.

Он уточнил, что вопрос, в каком виде будет отображена компенсация, в настоящий момент прорабатывается.

"Поверьте, сотрудникам ПФК вся эта ситуация точно небезразлична. Словами всего сейчас не описать. Намерены всю эту историю отработать до конца, минимизировать последствия и сделать все, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Хочется верить, что "ВЭБ Арена" продолжит быть домом для всех наших болельщиков", - заявил гендиректор, подчеркнув, что "клуб до пяти утра в режиме онлайн пытался сделать все, чтобы людей выпустили".

"По признанию наших фанатов, правоохранительные органы вели себя корректно, никакого применения чрезмерной силы с их стороны не наблюдалось", - сказал также он.

Накануне полицейские задержали группу футбольных болельщиков после матча ЦСКА -"Зенит", завершившегося со счетом 2:0 в пользу команды из Петербурга.

ЦСКА выступил с заявлением, в котором осудил действия болельщиков команды, использовавших пиротехнические средства во время матча чемпионата России. Клуб обещал бесплатную юридическую консультацию для фанатов.

Пресс-центр МВД России сообщил в понедельник, что сотрудники полиции составили 51 протокол об административных правонарушениях в отношении задержанных.