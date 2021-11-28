"Спартак" прервал победную серию "Динамо" в КХЛ

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - "Спартак" в воскресенье нанес поражение "Динамо" в московском дерби, которое состоялось в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат поединка, прошедшего на льду "красно-белых" в "Мегаспорте", - 4:1 (3:0, 0:1, 1:0). В составе победителей отличились Александр Хохлачев (1 мин), Иван Дроздов (3), Сергей Широков (5) и Эмиль Петтерссон (53). За "Динамо" шайбу забросил Станислав Галиев (28).

До матча со "Спартаком" динамовцы одержали шесть побед подряд.

В Западной конференции КХЛ московское "Динамо" занимает второе место с 44 очками. Отставание от лидирующего "Йокерита" составляет два балла. "Спартак" набрал 38 баллов и находится на седьмой строчке.