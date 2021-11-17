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В "Фиорентине" отвергли планы скорого расставания с Кокориным

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Спортивный директор итальянского футбольного клуба "Фиорентина" Даниэле Праде назвал не соответствующими действительности сведения о планах в ближайшее время разорвать контракт с российским форвардом Александром Кокориным.

"Это неправда", - приводит слова Праде Sport24.

О намерении "Фиорентины" расстаться с Кокориным ранее сообщали итальянские СМИ.

30-летний Кокорин, ранее игравший за московские "Динамо" и "Спартак", петербургский "Зенит", ФК "Сочи", стал игроком "Фиорентины" в феврале 2021 года, но сыграл за итальянскую команду лишь неполные три матча. Основная причина заключается в постоянных проблемах со здоровьем.

футбол Александр Кокорин

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