Леброн Джеймс сдал за день два положительных теста на ковид и один отрицательный
Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс в среду сдал три теста на коронавирус.
Как написал в твиттере исполнительный продюсер TMZ SPORTS Майкл Дж. Бэбкок, первый тест баскетболиста оказался положительным, второй – отрицательным. После этого Джеймс прошел еще одно тестирование, оно вновь выявило положительный результат.
Отмечается, что болезнь спортсмена проходит бессимптомно. При этом клуб заказал ему частный самолет, чтобы доставить его в Лос-Анджелес.
LeBron James took 3 COVID tests today. Test 1 (lateral flow) was positive. The 2nd (PCR) test was negative. James was then given a 3rd tiebreaker test which came back positive. I'm told he's asymptotic at this time. Team chartered a private jet to take Lebron back to L.A.— michael j. babcock (@mikejbabcock) December 1, 2021