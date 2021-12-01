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Леброн Джеймс сдал за день два положительных теста на ковид и один отрицательный

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс в среду сдал три теста на коронавирус.

Как написал в твиттере исполнительный продюсер TMZ SPORTS Майкл Дж. Бэбкок, первый тест баскетболиста оказался положительным, второй – отрицательным. После этого Джеймс прошел еще одно тестирование, оно вновь выявило положительный результат.

Отмечается, что болезнь спортсмена проходит бессимптомно. При этом клуб заказал ему частный самолет, чтобы доставить его в Лос-Анджелес.

баскетбол НБА Леброн Джеймс

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