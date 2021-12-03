Фанаты ЦСКА признали неправоту в критике клуба на фоне задержаний

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Фанаты московского ФК ЦСКА заявили, что погорячились, осуждая руководство клуба за его позицию по массовым задержаниям болельщиков команды после матча с "Зенитом".

"ЦСКА – это семья, в которой принято говорить правду и признавать свои ошибки. Признаем, что в понедельник мы выпустили заявление на эмоциях, не разобравшись в ситуации и были неправы в высказываниях в адрес руководства ПФК ЦСКА", - говорится в заявлении объединения фанатов "Люди в черном", опубликованном в инстаграме.

"Находясь на закрытой трибуне, в автозаках и отделах, мы очутились в информационном вакууме. В эти минуты клуб находился в контакте с полицией и сумел оказать содействие освобождению с трибуны хотя бы несовершеннолетних и женщин", - отметили фанаты.

"Также клуб оперативно предоставил адвокатов на судебные слушания по возбужденным административным делам. Активная юридическая поддержка будет оказана и в дальнейшем всем заложникам произошедших событий", - подчеркивается в заявлении.

28 ноября полицейские задержали группу футбольных болельщиков после матча ЦСКА -"Зенит", завершившегося со счетом 2:0 в пользу команды из Петербурга.

ЦСКА выступил с заявлением, в котором осудил действия болельщиков команды, использовавших пиротехнические средства во время матча чемпионата России, но обещал бесплатную юридическую консультацию для фанатов. Объединение фанатов московского футбольного клуба ЦСКА убеждено, что произошедшее показало "несостоятельность навязываемой сверху системы Fan-ID". Также фанаты назвали позицию руководства ФК выстрелом в спину.