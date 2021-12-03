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Российская биатлонистка Шевченко выиграла спринт на этапе Кубка IBU

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Российская биатлонистка Анастасия Шевченко показала лучшее время в спринтерской гонке, прошедшей в Шушене (Норвегия) в рамках этапа Кубка IBU.

Дистанцию россиянка преодолела за 21 минуту 30,2 секунды, не промахнувшись ни разу.

Второе место с отставанием в 1,2 секунды заняла норвежка Каролин Эрдал, третье (+4,3 секунды) – француженка Паула Боте. Обе спортсменки не допустили ни одного промаха.

В десятку лучших из россиянок также попала Екатерина Носкова, с одним промахом отставшая от своей соотечественницы на 44,3 секунды и занявшая шестое место.

Остальные российские биатлонистки достигли следующих результатов: 24-е место. Анастасия Гореева (3 промаха), 25.Евгения Буртасова (1), 39.Наталья Гербулова (3).

Ранее в пятницу мужскую спринтерскую гонку в рамках этапа в Норвегии выиграл Антон Бабиков.

Кубок IBU является вторым по статусу соревнованием по биатлону после Кубка мира.

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