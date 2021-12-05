Хэмилтон выиграл в общем зачете "Формулы-1" и сравнялся с Ферстаппеном

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Саудовской Аравии - 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1".

Хэмилтон первым завершил дистанцию в 50 кругов. Второе место занял пилот Red Bull Макс Ферстаппен (+11,825 секунд). Третьим финишировал Валттери Боттас из Mercedes (+27,531).

Хэмилтон также получил одно очко за самый быстрый круг по ходу гонки.

Россиянин Никита Мазепин (Haas) сошел с дистанции гонки, попав в аварию на 15-м круге. Кроме того, не смогли финишировать напарник Мазепина Мик Шумахер, Серхио Перес (Red Bull), Джордж Рассел (Williams) и Себастьян Феттель (Aston Martin). Гонка дважды прерывалась красными флагами для устранения последствий аварий.

Гран-при Саудовской Аравии проходило впервые в истории "Формулы-1".

Хэмилтон догнал Ферстаппена в общем зачете чемпионата, у обоих пилотов по 369,5 очков. Третье место у Боттаса (Mercedes, 218 очков). Кроме того, Mercedes увеличил отрыв от Red Bull в Кубке конструкторов, у команд 587,5 и 559,5 очков, соответственно.

Судьба чемпионства и Кубка конструкторов решится на финальном этапе текущего сезона "Формулы-1" - Гран-при Абу-Даби, который состоится в ОАЭ 10-12 декабря.