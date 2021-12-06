Чемпион WBA Дмитрий Бивол подписал контракт на три боя в России

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Дмитрий Бивол заключил соглашение, согласно которому примет участие в трех поединках в России, сообщает пресс-служба промоутерской компании "Мир Бокса".

"Чемпион мира WBA Дмитрий Бивол и промоутерские компании RCC Boxing Promotions и "Мир Бокса" заключили трехсторонний контракт, нацеленный на развитие боксёра. По соглашению Дмитрий Бивол проведёт в России как минимум три боя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что договоренность о совместной работе достигнута между основателем компании RCC Boxing Promotions и главой Русской медной компании Игорем Алтушкиным и главой компании "Мир Бокса" и группы компаний МИЦ Андреем Рябинским.

Первый поединок – ранее уже анонсированный - пройдет 11 декабря в Екатеринбурге: Бивол будет проводить восьмую защиту титула чемпиона WBA в полутяжелом весе в бою против соотечественника Умара Саламова. Еще два поединка запланированы на 2022 год.

Рябинский отметил, что сотрудничество с RCC Boxing Promotions "направлено на развитие карьеры Дмитрия Бивола".

"Мы верим в его большой потенциал, и семь проведенных защит титула чемпиона мира для боксера с 18-ю боями на профессиональном ринге говорят сами за себя. Мы уверены в том, что в следующем году Дмитрия ждут большие бои", - заявил Рябинский.

Титов, в свою очередь, предполагает, что поединки с участием Бивола будут проходить на Урале.

"Мы планируем, что Бивол проведет бои в Екатеринбурге и в Челябинске. Это будут громкие события, к которым будет приковано внимание всего мира", - подчеркнул генеральный директор RCC Boxing Promotions.

Чемпионским поясом 30-летний Бивол владеет с 2017 года, с тех пор он провел семь успешных защит своего титула. В общей сложности на профессиональном ринге он провел 18 боев, в которых одержал 18 побед, в том числе 11 – нокаутом.