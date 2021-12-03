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Первый канал покажет бой Дмитрия Бивола за защиту титула чемпиона по версии WBA

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Первый канал в прямом эфире покажет боксерский поединок российского чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрия Бивола против своего соотечественника Умара Саламова, сообщает пресс-служба промоутерской компании "Мир бокса".

Бой пройдет 11 декабря в Екатеринбурге и будет главным событием вечера бокса компании RCC Boxing Promotions. Ориентировочное начало поединка – 22:45 мск.

Для Бивола это будет первой защитой титула на родине. Чемпионским поясом 30-летний Бивол владеет с 2017 года, с тех пор он провел семь успешных защит своего титула. В общей сложности на профессиональном ринге он провел 18 боев, в которых одержал 18 побед, в том числе 11 – нокаутом.

Что касается 27-летнего Саламова, он выиграл 26 боев (19 – нокаутом) при одном поражении.

бокс Дмитрий Бивол

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