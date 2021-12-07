Рабочая группа по легкой атлетике создана в Госдуме

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Члены Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту единогласно поддержали предложение о создании в Госдуме рабочей группы легкой атлетики, сообщат пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Заседание комитета, в котором приняли участие исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова исполнительный директор ВФЛА Борис Гришин и советник президента организации Алексей Цыганков, прошло во вторник. Заседание вел председатель комитета, депутат Госдумы, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

"Обсуждались проекты федеральных законов по актуальным вопросам физической культуры и спорта, а также предложение ВФЛА о создании рабочей группы при указанном Комитете "Законодательное обеспечение развития легкой атлетики в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Привалова "проинформировала членов комитета и приглашенных участников заседания о ходе восстановления ВФЛА во Всемирной легкоатлетической ассоциации и вопросах развития легкой атлетики в Российской Федерации, требующих скорейшего решения".

Предложение об образовании рабочей группы поддержано членами Комитета единогласно. Возглавил ее депутат Госдумы, член Комитета по физической культуре и спорту Евгений Ревенко.

"Создание рабочей группы позволит обсуждать на регулярной основе самые актуальные вопросы развития легкой атлетики в Российской Федерации с привлечением широкого круга участников, и находить их решение", - говорится в сообщении.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала и после публикации отчета комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Паунда.