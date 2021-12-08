Великобритания еще не приняла решения относительно бойкота Олимпиады в Пекине

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Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Великобритания еще не решила, будет ли Лондон объявлять дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщила в среду газета The Telegraph со ссылкой на представителей администрации премьер-министра Бориса Джонсона.

По данным газеты, одним из рассматриваемых вариантов является отказ от поездки на Игры министров и других чиновников, однако страну может официально представлять британский посол в КНР Кэролайн Уилсон.

За полный дипломатический бойкот выступает ряд членов правительства и британских законодателей, отмечается в сообщении, в связи с чем принятие такого решения все еще возможно.

Ранее о бойкоте Олимпиады официальными представителями объявил ряд стран, в том числе США, Австралия, Новая Зеландия. Предлогом названо нарушение в Китае прав человека, в частности, якобы имеющий место геноцид в отношении уйгурского населения китайского Синьцзяна.