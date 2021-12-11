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Россиянки заняли второе место в эстафете на австрийском этапе КМ по биатлону

Россиянки заняли второе место в эстафете на австрийском этапе КМ по биатлону
Ульяна Нигматуллина во время женской эстафеты 4х6 км в Хохфильцене
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Российские биатлонистки заняли второе место в эстафете 4x6 км на третьем этапе Кубка мира, который проходит в австрийском Хохфильцене.

Победу одержала шведская команда, за которую выступали Линн Перссон, Анна Магнуссон и сестры Эльвира и Ханна Эберг. Шведки завершили дистанцию за 1 час 13 минут 52,5 секунды, использовав 8 дополнительных патронов и пробежав штрафной круг.

Сборная России, представленная Валерией Васнецовой, Светланой Мироновой, Ульяной Нигматуллиной и Кристиной Резцовой, использовала 10 дополнительных патронов и отстала от шведок на 29,1 секунд.

Третье место у сборной Франции (Анаис Бесконд, Анаис Шевалье-Буше, Хлоя Шевалье, Жюстин Бреза-Буше), которая допустила 14 промахов и отстала от шведской команды на 59,2 секунд.

Третий этап КМ по биатлону проходит в Хохфильцене в Австрии с 10 по 12 декабря.

биатлон Австрия

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