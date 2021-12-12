Российский пилот "Формулы-1" Мазепин заразился коронавирусом

Он пропустит заключительный этап "Королевских гонок"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Россиянин Никита Мазепин, выступающий за команду Haas, пропустит заключительный этап чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" в Абу-Даби из-за положительного теста на коронавирус, сообщает пресс-служба "Королевских гонок".

Отмечается, что болезнь протекает бессимптомно, однако спортсмен должен самоизолироваться.

Между тем, на старт гонки в составе Haas выйдет только немец Мик Шумахер. Резервный пилот команды американец Пьетро Фиттипальди, хоть и находится в настоящий момент в Абу-Даби, в гонке участия не примет, поскольку не участвовал ни в одной сессии в нынешний уикенд.

По итогам прошедшей ранее квалификации Шумахер-младший стартует с 19-го места, Мазепин должен был стартовать с 20-го. Оба по ходу сезона не набрали ни одного очка.

Перед последней гонкой сезона в общем зачете лидируют нидерландец Макс Ферстаппен (Red Bull) и британец Льюис Хэмилтон (Mercedes), у которых по 369,5 очков. Ферстаппен имеет преимущество за счет большего количества побед в текущем сезоне. При этом он в гонке стартует с первого места, Хэмилтон – со второго.