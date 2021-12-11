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Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби "Формулы-1"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен показал лучший результат в квалификации Гран-при Абу-Даби - 22-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1".

Ферстаппен одержал победу, завершив лучший круг за 1 минуту 22,109 секунды. Второй результат у Льюиса Хэмилтона из Mercedes (+0,371), третьим стал Ландо Норрис из McLaren (+0,822).

Российский пилот Haas Никита Мазепин показал 20-й результат.

Ферстаппен и Хэмилтон перед последней гонкой сезона делят лидерство в общем зачете чемпионата, у обоих гонщиков 369,5 очков, однако Ферстаппен лидирует за счет большего количества побед в текущем сезоне.

Гонка Гран-при Абу-Даби состоится 12 декабря и начнется в 16:00 по Москве.

Автоспорт Гран-при Абу-Даби Формула-1 Макс Ферстаппен

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