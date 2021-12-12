Ройселанн выиграла гонку преследования на третьем этапе КМ по биатлону

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн одержала победу в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира, который завершился в австрийском Хохфильцене.

Ройселанн допустила один промах и завершила дистанцию в 10 километров за 30 минут 4,1 секунды.

Второе место заняла белоруска Анна Сола (3 промаха; +4,1 секунды), третьей стала шведка Эльвира Эберг (1; +23,3).

Сола после победы в пятничном спринте стартовала первой с преимуществом в 47 секунд и лидировала большую часть гонки, однако упустила победу из-за промахов в стрельбе из положения стоя.

Лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич, занявшая девятое место (2; +1:25). Кристина Резцова - 12-я (4; +1:31), Ульяна Нигматуллина - 17-я (2; +1:48), Валерия Васнецова - 28-я (2; +2:17), Светлана Миронова - 34-я (3; +2:43).