Сборная России стала третьей в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Мужская сборная России по биатлону финишировала третьей в эстафете, прошедшей в австрийском Хохфильцене в рамках этапа Кубка мира.

Российская команда, в составе которой выступили Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, допустила девять промахов и заработала один круг штрафа.

Первое место заняла сборная Норвегии (Стурла Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Кристиансен), которая совершила пять неточных выстрелов и преодолела дистанцию за 1 час 14 минут 34,8 секунды. Норвежцы опередили россиян на 47,3 секунды.

Второе место заняла Франция, на счету которой восемь промахов и 21,2 секунды отставания от победителя.