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Три забитых пенальти помогли "Ахмату" разгромить "Химки" в матче РПЛ

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ахмат" (Грозный) нанес крупное поражение соперникам из подмосковных "Химок" в матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Встреча проходила в Грозном и завершилось со счетом 4:1. Дубль в составе "Ахмата" оформил Артем Тимофеев, забивший оба мяча с пенальти (19-я и 45+4-я минуты). Еще один пенальти в составе грозненского клуба реализовал Мохамед Конате (50). На 65-й минуте Конате оформил дубль, забив с игры. "Химки" ответили голом Александра Трошечкина (67).

На 57-й минуте судья с помощью системы VAR отменил гол игрока "Ахмата" Евгения Харина.

"Химки", продлившие безвыигрышную серию в РПЛ до семи матчей, замыкает таблицу чемпионата на 16-м месте, имея в активе 14 очков. "Ахмат" занимает шестую строчку, набрав 27 очков.

В следующем туре "Ахмат" ждет встреча с "Уфой", "Химки" сыграют с московским "Динамо".

18-й тур является последним перед уходом РПЛ на зимний перерыв, чемпионат возобновится в конце февраля 2022 года.

футбол РПЛ Ахмат Химки

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