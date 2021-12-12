"Локомотив" обыграл "Уфу" в матче 18-го тура РПЛ

В другом матче тура "Краснодар" сыграл вничью с "Нижним Новгородом"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" обыграли "Уфу" в домашнем матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Результат встречи - 2:0. Победу столичному клубу принесли голы Константина Марадишвили (71-я минута) и Гирано Керка (74).

В параллельном матче "Краснодар" и "Нижний Новгород" сыграли со счетом 0:0.

"Краснодар" идет на четвертом месте в таблице РПЛ, у команды 29 очков. "Локомотив" отстает на одну позицию, имея в активе 28 очков. "Нижний Новгород" - 13-й (19 очков). "Уфа" занимает 15-е место, у команды 16 очков.

В 19-м туре "Краснодар" и "Локомотив" сыграют между собой, "Нижний Новгород" встретится с "Уралом", "Уфа" сыграет с "Ахматом".

18-й тур является последним перед уходом РПЛ на зимний перерыв, чемпионат возобновится в конце февраля 2022 года.