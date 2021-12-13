ПСЖ сыграет с "Реалом" в 1/8 финала ЛЧ по итогам заново проведенной жеребьевки

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Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - По итогам повторно проведенной в швейцарском Ньоне жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сформировался новый состав пар.

Пары выглядят следующим образом: "Зальцбург" (Австрия) - "Бавария" (Германия), "Спортинг" (Португалия) – "Манчестер Сити" (Англия), "Бенфика" (Португалия) – "Аякс" (Нидерланды), "Челси" (Англия) – "Лилль" (Франция), "Атлетико" (Испания) – "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Вильярреал" (Испания) – "Ювентус" (Италия), "Интер" (Италия) – "Ливерпуль" (Англия), "Пари Сен-Жермен" (Франция) – "Реал" (Испания).

Предыдущие итоги жеребьевки, состоявшейся ранее в понедельник, были аннулированы из-за технических ошибок. Так, шара с названием команды "Манчестер Юнайтед" не оказалось в корзине среди потенциальных соперников "Атлетико". Кроме того, шар с названием МЮ экс-футболист "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин вытащил в пару с "Вильярреалом", с которым английский клуб в 1/8 финала не мог пересечься, поскольку играл с ним на групповой стадии.

Первые матчи в парах запланированы на 15-16 и 22-23 февраля, ответные - на 8-9 и 15-16 марта 2022 года.

Финальный матч турнира пройдет 28 мая в Санкт-Петербурге, в связи с этим участие в жеребьевке принимал Аршавин. Сам "Зенит" играл в групповой стадии ЛЧ-2021/22, однако занял в своем квартете третье место и весной сыграет в плей-офф Лиги Европы - второго по статусу клубного турнира на континенте.

Ныне аннулированные результаты первой попытки жребия

"Бенфика" (Португалия) - "Реал" (Испания), "Вильярреал" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия), "Атлетико" (Испания) - "Бавария" (Германия), "Зальцбург" (Австрия) - "Ливерпуль" (Англия), "Интер" (Италия) - "Аякс" (Нидерланды), "Спортинг" (Португалия) - "Ювентус" (Италия), "Челси" (Англия) - "Лилль" (Франция), "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Манчестер Юнайтед" (Англия).