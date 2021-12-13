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42 новых случая заражения COVID-19 выявлено в Английской премьер-лиге

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Английская футбольная премьер-лига (АПЛ) фиксирует рост числа заболевших коронавирусом, сообщается на сайте АПЛ.

За период от 6 по 12 декабря выявлено 42 новых положительных теста.

Отмечается, что тестирование на коронавирус прошли 3805 игроков и сотрудников клубов. Имена заразившихся, их клубная и должностная принадлежности не уточняются. Между тем, 9 декабря сообщалось о массовых случаях заражения в лондонском "Тоттенхэме".

Неделей ранее приток заболевших коронавирусом в АПЛ составил семь человек.

футбол коронавирус Англия

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