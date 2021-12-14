СМИ сообщили об окончательном решении "Спартака" уволить Руя Виторию

Руй Витория Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Руководство московского футбольного клуба "Спартак" решило отправить в отставку португальца Руя Виторию с поста главного тренера команды, сообщает "Спорт-Экспресс".

Официально об отставке 51-летнего Витории объявят в среду, пока же клуб контактирует с юристами специалиста на предмет деталей расторжения контракта.

Руй Витория возглавил "Спартак" перед стартом нынешнего сезона. В чемпионате России команда при нем занимает девятое место, тогда как "Спартак" с первого места в своей группе вышел в плей-офф Лиги Европы, оставив позади себя итальянский "Наполи", английский "Лестер" и польскую "Легию".

Сообщалось, что клуб уже нашел замену Витории в лице 49-летнего Паоло Ваноли, известного как ассистента Антонио Конте в английском "Челси" и итальянском "Интере".

Между тем, предполагалось, что после матча с "Сочи", состоявшегося накануне, "Спартак" пересмотрит решение по Витории и оставит его главным тренером. Однако сочинцам "Спартак" крупно уступил – 0:3.