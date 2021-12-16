Финляндия в серии буллитов обыграла Чехию в матче Кубка Первого канала по хоккею

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Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Сборная Финляндии по хоккею победила соперников из Чехии в матче Кубка Первого канала.

Вынесенный матч турнира проходил в Праге. Игра завершилась со счетом 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). За сборную Финляндии отличились Сакари Маннинен (10-я минута) и Антон Левтчи (48). В составе чешской команды шайбы забросили Ян Коварж (33) и Милан Гулаш (59).

Основное время команды завершили вничью, в серии буллитов Финляндия оказалась сильнее. Решающий буллит реализовал Петер Тиивола.

Свой следующий матч Чехия проведет против сборной России, игра назначена на 18 декабря. Финляндия в тот же день сыграет с Канадой.

Кубок Первого канала - российский этап Еврохоккейтура, в котором традиционно принимают участие сборные России, Швеции, Чехии и Финляндии. В текущем розыгрыше Кубка также принимает участие сборная Канады, которая использует турнир для подготовки к зимним Олимпийским играм-2022. Матчи с Канадой не входят в зачет Еврохоккейтура.