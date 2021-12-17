"Спартак" объявил о назначении Паоло Ваноли главным тренером команды

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Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Итальянский специалист Паоло Ваноли занял пост главного тренера московского футбольного клуба "Спартак".

"Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Отмечается, что помогать Ваноли в "Спартаке" будут его соотечественники: ассистент Марко Донадель, тренер вратарей Марко Дзуккер, тренер по физподготовке Джампьеро Ашенци и аналитик Андреа Бьянки.

На посту наставника команды Ваноли сменил 51-летнего португальца Руя Виторию, отправленного в отставку на этой неделе.

Что известно о Ваноли-тренере

С 2010 по 2017 год Ваноли работал в системе сборных Италии — возглавлял команды юношеских возрастов (в том числе дошел со сборной U-19 до финала чемпионата Европы), а затем был ассистентом в главной национальной команде.

В 2017 году Паоло вошел в штаб Антонио Конте и помогал ему сначала в "Челси", а затем в "Интере". Он стал победителем Кубка Англии с лондонцами и выиграл Серию А с миланцами.

Ваноли-игрок - триумфатор еврокубков

Будучи игроком, Ваноли выступал на позициях левого защитника и полузащитника за различные клубы в Италии и за шотландский "Рейнджерс".

Наибольших успехов он добился в "Парме" и "Фиорентине": с первой выиграл Кубок, Суперкубок Италии и Кубок УЕФА, а с клубом из Флоренции стал обладателем Кубка страны.

При этом, Ваноли стал автором гола "Пармы" в ворота французского "Марселя" в финале Кубка УЕФА-1999 в "Лужниках" в Москве. "Парма" победила - 3:0.

Взлеты и падения предшественника

Об отставке Витории, возглавившего "Спартак" перед началом нынешнего сезона, клуб сообщил в среду с формулировкой "по взаимному соглашению".

К зимней паузе под руководством Витории "Спартак" подошел на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России. При этом команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в своей группе.