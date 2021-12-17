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Ваноли рассказал об амбициях в "Спартаке"

Он хочет повторить успех Карреры, который тоже не имея опыта работы главным тренером привел команду к чемпионству

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Итальянец Паоло Ваноли считает для себя большой честью возглавить московский "Спартак", о чем он заявил в интервью пресс-службе футбольного клуба.

"Благодарю за очень теплый прием. Для меня стать частью такого клуба и работать для его болельщиков - большая честь. Сейчас мы стараемся погрузиться в историю "Спартака", чтобы лучше понять его культуру. Это очень важно. Последним тренером, который выиграл титул для "Спартака", был Массимо Каррера, который до этого тоже не имел большого опыта. Пусть это будет хорошей приметой", - сказал итальянец.

"А что касается молодых, то всегда в них верю. Я действительно много работал с молодежью в Италии. Такие игроки должны постоянно расти и развиваться, а для этого их нужно правильно мотивировать", - добавил он.

Ранее в пятницу сообщалось, что контракт со специалистом подписан до конца сезона 2022/2023.

15 декабря "Спартак" покинул португальский тренер Руй Витория, который руководил "Спартаком" с весны 2021 года. К зимней паузе под руководством Витории "Спартак" подошел на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России. При этом команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в своей группе.

футбол ФК Спартак Паоло Ваноли

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