Гендиректор "Спартака" озвучил задачи перед новым главным тренером

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU -Итальянец Паоло Ваноли по результатам нынешнего сезона должен вывести московский "Спартак" в еврокубки, заявил гендиректор футбольного клуба Евгений Мележиков.

"С учетом того, на каком (девятом - ИФ) месте мы находимся в чемпионате России, мы конкретизируем задачи для главного тренера в этом сезоне в виде попадания в зону еврокубков", - сказал Мележиков на пресс-конференции в пятницу

"Что касается Кубка России, это, безусловно, выход в финал. По Лиге Европы - те задачи, которые стояли, выход из группы, они выполнены. Вместе с тем, мы будем считать успешным достижением выход в 1/8 финала Лиги Европы", - отметил он.

О назначении Ваноли главным тренером "Спартака" было объявлено в пятницу. В этой должности 49-летний итальянец сменил 51-летнего португальца Руя Виторию.