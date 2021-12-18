Биатлонистка Эберг выиграла гонку преследования на этапе КМ во Франции

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Биатлонистка сборной Швеции Эльвира Эберг одержала победу в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира, который проходит во французском Анси.

Эберг на четырех огневых рубежах допустила два промаха, заработав таким образом два штрафных круга. В итоге дистанцию 10 километров она преодолела за 29 минут 27,0 секунды.

"Серебро" завоевала француженка Жулия Симон, которая с одним неточным выстрелом отстала на 4,2 секунды.

Тройку призеров замкнула шведка Ханна Эберг (+11,6 отставание; 2 промаха).

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, занявшая восьмое место (+52; 1). Кристина Резцова - 9-я (+52,4; 3), Ульяна Нигматуллина - 26-я (+2:21,0; 3), Ирина Казакевич - 28-я (+2:22,0; 2), Валерия Васнецова - 47-я (+3:55,7; 6).