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Резцова стала 3-й в масс-старте на французском этапе Кубка мира по биатлону

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Российская биатлонистка Кристина Резцова заняла третье место в масс-старте на четвертом этапе Кубка мира, который проходит во французском Анси.

Первой дистанцию в 12,5 км завершила шведка Эльвира Эберг (35 минут 21,7 секунд; 2 промаха). Второе место заняла француженка Жюлья Симон (2 промаха, +10,7 сек.).

Резцова промахнулась дважды и отстала от Эберг на 12,1 секунды. Она впервые в карьере финишировала на подиуме в гонке этапа Кубка мира.

Еще одна россиянка Ульяна Нигматуллина (1 промах; +28,2 сек.) - восьмая, Светлана Миронова (3; +1:45) - 18-я, Ирина Казакевич (7; +4:21) - 29-я.

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