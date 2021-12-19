Резцова стала 3-й в масс-старте на французском этапе Кубка мира по биатлону
Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Российская биатлонистка Кристина Резцова заняла третье место в масс-старте на четвертом этапе Кубка мира, который проходит во французском Анси.
Первой дистанцию в 12,5 км завершила шведка Эльвира Эберг (35 минут 21,7 секунд; 2 промаха). Второе место заняла француженка Жюлья Симон (2 промаха, +10,7 сек.).
Резцова промахнулась дважды и отстала от Эберг на 12,1 секунды. Она впервые в карьере финишировала на подиуме в гонке этапа Кубка мира.
Еще одна россиянка Ульяна Нигматуллина (1 промах; +28,2 сек.) - восьмая, Светлана Миронова (3; +1:45) - 18-я, Ирина Казакевич (7; +4:21) - 29-я.