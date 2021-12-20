Эксперт указал на дилетантский подход руководства сборной России к игре против финнов

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Российский специалист, серебряный призер чемпионата мира-2002 по хоккею Александр Юдин считает, что руководство сборной России по хоккею просчиталось с вопросами регламента Кубка Первого канала, что сказалось на поражении от Финляндии в заключительном матче.

"В менеджменте за каждое неосторожное слово приходится платить, если ты что-то обещаешь - разбейся, но сделай! Такой легковесный подход к своей работе сыграл против нас в финале Кубка Первого канала. Менеджмент думал, что уход в овертайм уже гарантирует титул, но количество участников изменилось, а соответственно и система набора очков. В итоге из выигранного турнира получили проигранный", - сказал Юдин "Интерфаксу".

Накануне россияне уступили финнам со счетом 2:3, пропустив решающий гол в овертайме. Это случилось в тот момент, когда тренерский штаб поменял вратаря на четвертого полевого игрока (команды играли в формате 3х3).

Одержав победу, Финляндия стала победителем турнира, сборная Росси заняла второе место. При этом места распределялись не по числу очков, а по процентам набранных баллов. Это стало следствием того, что сборная России провела четыре матча, остальные – по три.

"До Олимпиады - полтора месяца, больше не имеем права ни на одну ошибку. За каждую придется платить - и ещё дороже, чем вчера в Москве", - отметил также Юдин.

"Я, например, знаю, что в КХЛ многие тренеры не совсем понимают, что в случае плана "Б" (отказ НХЛ делегировать своих игроков на Олимпиаду – ИФ) в штабе будут делать Евгений Набоков и Сергей Гончар. Нет вопросов, эти ребята - звезды в НХЛ, но КХЛ для них - темный лес. Например, я в "Амуре" отвечал за защитников, знаю каждого игрока этой линии в КХЛ, посмотрел их даже в условиях Китая, где мы с Хабаровском постоянно играли. А прилетят в Пекин с кахаэловцами Гончар с Набоков - и однозначно "подсядут"", - отметил Юдин.