Поиск

Сборная Финляндии по хоккею выиграла Кубок Первого канала

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России потерпели поражение от соперников из Финляндии в матче Кубка Первого канала, который завершился в Москве.

Россияне уступили со счетом 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1). Победу финской команде принесли голы Валттери Мереля (19-я минута) и Сакари Маннинена (45 и 65). Шайбы в составе сборной России забросили Артем Минулин (36) и Вячеслав Войнов (56).

Финляндия второй раз выиграла Кубок Первого канала, который проходит с 2006 года. Россия является девятикратным победителем турнира.

Кубок Первого канала - российский этап Еврохоккейтура, в котором традиционно принимают участие сборные России, Швеции, Чехии и Финляндии. В текущем розыгрыше Кубка также участвовала сборная Канады, которая использовала турнир для подготовки к зимним Олимпийским играм-2022. Матчи с Канадой не входят в зачет Еврохоккейтура.

хоккей Кубок Первого канала

Новости по теме

Новости

Биатлонист Латыпов стал вторым в гонке преследования на этапе КМ во Франции

Российский биатлонист Латыпов стал вторым в спринте на этапе Кубка мира

Госдума приняла закон о паспортах болельщика

Госдума приняла закон о паспортах болельщика

Финал Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2021/22 окончательно отменен

"Спартак" объявил о назначении Паоло Ваноли главным тренером команды

"Спартак" объявил о назначении Паоло Ваноли главным тренером команды

Финляндия в серии буллитов обыграла Чехию в матче Кубка Первого канала по хоккею

Финляндия в серии буллитов обыграла Чехию в матче Кубка Первого канала по хоккею

Сборная России по хоккею обыграла Швецию на Кубке Первого канала

Определились соперники сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА

Определились соперники сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА

КДК РФС на полмиллиона рублей оштрафовал "Динамо" за уханье фанатов

Хоккеиста "Вашингтона" Кузнецова не допустят к участию в ОИ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код