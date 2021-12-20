Россиянин Дубов получил wild card для участия в серии Гран-при ФИДЕ-2022

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Компания World Chess, организатор Гран-при ФИДЕ 2022 года выделит российскому шахматисту Даниилу Дубову специальное приглашение (wild card) для участия в серии Гран-при, сообщает пресс-служба организации.

"Дубов присоединится к 23 сильнейшим шахматистам, включая Уэсли Со, Аниша Гири и номинированного ФИДЕ Хикару Накамуре. Гроссмейстеры будут бороться за два места в Турнире претендентов – финальном отборочном турнире на чемпионат мира по шахматам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что номинацию сопровождали "резонансные споры, разгоревшиеся во время Чемпионата мира".

"Дубов, который входил в команду Магнуса Карлсена, подвергся критике со стороны российского шахматного сообщества за то, что якобы помогал команде соперника (во время матча за звание чемпиона мира против россиянина Яна Непомнящего – ИФ) вместо того, чтобы играть на стороне России или выбрать нейтралитет", - говорится в сообщении.

Генеральный директор World Chess Илья Мерензон уверен, что шахматное сообщество поддержит этот выбор.

""Нам нравится следить за Дубовым и работать с ним, мы ценим его открытость и явную страсть к шахматам. Уверены, что поклонники шахмат поддержат наше решение. Мы также работаем над тем, чтобы как можно больше людей познакомились с Даниилом: в ближайшие несколько недель представим официального бота Даниила Дубова на FIDE Online Arena", - отметил он.

"Бот обучен играть в фирменном стиле Дубова, так что не ожидайте много ничьих! World Chess уже во второй раз выдвигает Дубова на Гран-при, и будет здорово увидеть его в Турнире претендентов на этот раз", - сказал Мерензон.

В Берлине пройдут первый (3-17 февраля 2022 года) и третий (21 марта - 4 апреля) этапы серии, в Белграде - второй (28 февраля - 14 марта).

В серии примут участие 24 игрока, в том числе россияне Александр Грищук, Никита Витюгов, Дмитрий Андрейкин, Владимир Федосеев, Александр Предке, Григорий Опарин, Даниил Дубов.

Также на турнир квалифицировались, в частности, Дин Лижэнь (Китай), Аниш Гири (Нидерланды), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан), Уэсли Со (США), армянин Левон Аронян, который решил выступать под флагом США.

Каждый из участников Гран-при ФИДЕ примет участие в двух этапах.

Два победителя серии получат право на участие в Турнире претендентов, который состоится в 2022 году.

Призовой фонд каждого турнира составляет 150 тыс. евро, что 20 тыс. евро больше, чем в 2019 году.