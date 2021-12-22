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Сидорова назвала сложным состояние избитого фигуриста Соловьева

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Двукратная чемпионка Европы по керлингу Анна Сидорова, гражданская жена олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева заявляет, что он продолжает испытывать боли в голове после избиения.

"Его состояние по-прежнему сложное, связь с ним очень ограничена, врачи запрещают общаться чаще, чем один, два раза в день. Говорит, что все время хочется спать и продолжает болеть голова", - написала Сидорова в инстаграме.
"Четыре ближайших дня самые опасные, потому что даже врачи не могут прогнозировать изменения гематомы в головном мозге", - подчеркнула она, поблагодарив всех за поддержку.

Ранее сообщалось, что победитель Олимпиады-2014 в Сочи российский фигурист Дмитрий Соловьев был избит в центре Москвы. По данным "Матч ТВ", инцидент произошел в ночь на вторник в тот момент, когда Соловьев находился на улице в компании с Анной Сидоровой, двукратной чемпионкой Европы по керлингу. Трое неизвестных напали на них и избили фигуриста ногами.

Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в совершении преступления.

Пострадавший спортсмен был доставлен в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы Москвы.

Позже в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве сообщили, что по факту избиения фигуриста возбуждено уголовное дело.

фигурное катание Москва керлинг Дмитрий Соловьев Анна Сидорова

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