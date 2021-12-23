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Сборная России сохранила 34-е место в рейтинге ФИФА

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу завершает 2021 год, находясь на 34-м месте в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого обнародована в четверг на сайте организации.

Таким образом, позиции национальной команды страны по сравнению с предыдущей версией рейтинга не изменились.

Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Бельгии, компанию ей в первой десятке составляют Бразилия, Франция, Англия, Аргентина, Италия, Испания, Португалия, Дания, Нидерланды.

Сборная Польши, с которой россияне сыграют в полуфинале стыков за право сыграть на чемпионате мира-2022, находится на 27-й строчке. Потенциальные соперники россиян по финалу стыков – Швеция и Чехия – находятся на 18-м и 32-м местах соответственно.

футбол ФИФА

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