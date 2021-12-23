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Арестован один из подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева

Арестован один из подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева
Владислав Яковцев
Фото: Пресс-служба Таганского районного суда/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Таганский районный суд в Москве заключил под стражу одного из участников избиения олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева, сообщается в телеграм-канале прокуратуры столицы.

"С учетом позиции прокуратуры Таганский районный суд избрал в отношении одного из фигурантов уголовного дела меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что победитель Олимпиады-2014 в Сочи российский фигурист Дмитрий Соловьев был избит в центре Москвы. По данным "Матч ТВ", инцидент произошел в ночь на вторник в тот момент, когда Соловьев находился на улице в компании с Анной Сидоровой, двукратной чемпионкой Европы по керлингу. Трое неизвестных напали на них и избили фигуриста ногами.

Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в совершении преступления.

Пострадавший спортсмен был доставлен в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы Москвы.

Позже в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве сообщили, что по факту избиения фигуриста возбуждено уголовное дело.

фигурное катание Москва

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