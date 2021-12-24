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Япония направит на зимние ОИ главу Оргкомитета токийской летней Олимпиады

Япония направит на зимние ОИ главу Оргкомитета токийской летней Олимпиады
Глава оргкомитета токийской Олимпиады 2020 года Сейко Хасимото. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Японские власти не исключают, что страну на зимних Олимпийских играх в Пекине будут представлять глава оргкомитета токийской Олимпиады 2020 года Сейко Хасимото и представитель оргкомитета токийской Паралимпиады, сообщила телекомпания NHК.

В то же время правительство Японии не намерено направлять в Пекин официальных чиновников кабинета министров, отмечается в сообщении.

Ранее США и ряд других стран, включая Канаду, Великобританию и Австралию в знак протеста против нарушения прав человека в китайском Синьцзяне объявили о "дипломатическом бойкоте" пекинской Олимпиады, который предполагает, что официальные представители на Играх присутствовать не будут. В то же время, спортсмены этих стран примут участие в соревнованиях.

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил ранее, что "спорт не имеет ничего общего с политикой". Он напомнил, что Китай не отправлял приглашения властям бойкотирующих Игры стран, а присутствие или отсутствие их официальных лиц не повлияет на успех Олимпиады.

Япония Пекин Китай Олимпийские игры

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